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'Türkiye ile Almanya arasında köprü vazifesi görüyoruz'
“Türkiye ile Almanya arasında yüzyıllardır süren dostluk ilişkisi, ikili ekonomik ilişkilere de yansıyor ve geçmişte olduğu gibi bugün de birçok işbirliği fırsatı sunuyor. Özellikle şimdiki gibi zorlu zamanlarda bu fırsatları değerlendirebilmek için, iki ülke arasında köprü vazifesi görecek elçilere ihtiyaç var. Bu önemli görevi, 26 yıldır Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) üstleniyor.”
Temmuz 2020 09.07.2020, 17:30 09.07.2020, 17:50
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RÖPORTAJ: SİNAN SAYGI
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye), 26 yıldır Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkileri artırmak için hizmetlerine devam ediyor. İki ülke arasında adeta köprü vazifesi gören AHK Türkiye, 900’den fazla Alman ve Türk üye şirketi bünyesinde barındırıyor. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Genel Sekreteri Dr. Thilo Pahl, Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi ve AHK’nın hizmetleriyle ilgili Ekovitrin’in sorularını cevaplandırdı.
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