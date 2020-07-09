'Türkiye ile Almanya arasında köprü vazifesi görüyoruz'

RÖPORTAJ: SİNAN SAYGI

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye), 26 yıldır Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkileri artırmak için hizmetlerine devam ediyor. İki ülke arasında adeta köprü vazifesi gören AHK Türkiye, 900’den fazla Alman ve Türk üye şirketi bünyesinde barındırıyor. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Genel Sekreteri Dr. Thilo Pahl, Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi ve AHK’nın hizmetleriyle ilgili Ekovitrin’in sorularını cevaplandırdı.

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