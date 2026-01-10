Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Aysun Görücü, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 4 yıl önce gündelik temizlik işlerinde çalışmaya başladı. En büyük kızının üniversite eğitimine başlamasıyla birlikte aile bütçesine katkı sağlamak isteyen Görücü, bugün kendi temizlik şirketinin patronu olarak 20 kadını istihdam ediyor.

İşçi Olarak Girdiği Şirkette Şef Oldu

Bireysel olarak ev ve iş yerlerine temizlik için giden Aysun Görücü, daha sonra bir temizlik firmasında vasıfsız işçi olarak çalışmaya başladı. Çalışkanlığı ve disiplinli yapısıyla kısa sürede dikkat çeken Görücü, aynı iş yerinde şefliğe kadar yükseldi. Bu süreçte hem mesleki deneyim kazandı hem de kendi işini kurma hayalini olgunlaştırdı.

Kendi Şirketini Kurdu, Kadınlara Umut Oldu

Bir yıl boyunca çalışarak birikim yapan Görücü, eşinin de desteğiyle kendi temizlik şirketini kurdu. İlk etapta 3 kadınla yola çıkan Görücü, işlerin artmasıyla kısa sürede çalışan sayısını 20’ye çıkardı. Şirketinde ağırlıklı olarak kadın istihdamına öncelik veren Görücü, özellikle maddi zorluk yaşayan kadınlara iş imkânı sunuyor.

Hem Çalıştı Hem Okudu

Ortaokul mezunu olan Aysun Görücü, yoğun çalışma temposuna rağmen eğitimini yarım bırakmadı. Açık öğretimden lise ve üniversite eğitimini tamamlayan Görücü, girişimcilik eğitimleri alarak işini daha profesyonel hale getirdi. Azmiyle dikkat çeken Görücü, kadınlara hem ekonomik hem de sosyal anlamda güç kazandırmayı hedefliyor.

“Çalışanlarım Değil, İş Ortaklarım”

Kadın istihdamına bakış açısını anlatan Görücü, birlikte çalıştığı kadınları işçi değil, yol arkadaşı olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Birlikte temizliğe gittiğimiz arkadaşlarım benim çalışanlarım değil, iş ortaklarım. Birbirimizi kollayarak bu yola çıktık. Kadınların hayatına dokunmak, onların yüzünü güldürmek beni mutlu ediyor.”

Hedef: 100 Kadına İstihdam

Görücü, önümüzdeki dönemde yatırımlarını büyüterek çalışan sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyor. Başarı hikâyesiyle Gaziantep’teki kadınlara örnek olan Görücü, “Azim, çalışma ve inanmak başarıyı beraberinde getiriyor” diyerek kadınlara cesaret veriyor.

Şirkette çalışan 3 çocuk annesi Tuba Çam ise, “Aysun abla sayesinde maddi durumum düzeldi. Şu an 20 kişiyiz ve birlikte çalışıyoruz. İyi ki tanışmışız” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.