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Twitter artık siyasi reklam yayınlamayacak

Twitter Tepe Yöneticisi Jack Dorsey dünya genelinde siyasi reklamları kaldıracaklarını açıkladı.

Twitter artık siyasi reklam yayınlamayacak

Twitter Tepe Yöneticisi Jack Dorsey dünya genelinde siyasi reklamları kaldıracaklarını açıkladı.

31 Ekim 2019 Perşembe 17:43
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Twitter artık siyasi reklam yayınlamayacak

Sosyal medya sitesinin kurucusu yaptığı paylaşımda "Siyasi mesajların muhatabına satın alınarak değil, hak ederek ulaşması gerektiğine inanıyoruz" diyerek aldıkları kararın nedenlerini sıraladı.

Dorsey, kullanıcıların siyasi mesajları bir hesabı ya da yeniden paylaşımı takip etmeye karar verdiklerinde gördüklerini vurguladı. Ödeme yapıldığında ise bu kararın ortadan kalktığı ve mesajın optimize edilerek belli hedef kitlelere yönelik ulaştırıldığını belirten Dorsey, bu karar verme mekanizmasına parayla müdahale edilmemesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Dorsey mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Internet reklamları son derece güçlü ve reklam verenler için çok etkili bir yol olmasına rağmen, bu güç milyonlarca kişinin hayatını etkileyebilecek oy verme sürecini etkileyebileceği için risk teşkil ediyor. Internet üzerinden siyasi reklamlar medeni tartışma zeminine yeni zorluklar sunuyor. Makine öğrenmesi tabanlı mesajlaşmalar, mikro hedefleme, kontrolsüz yanıltıcı bilgiler ve derin uydurmalar. Hepsi şaşırtıcı hızla büyüyor ve sofistike hale geliyor.

Bu zorluklar sadece siyasi reklamları değil tüm internet iletişimini etkileyecek. En doğrusu paranın getirdiği yük ve karmaşayı denklemden çıkararak gücümüzü temel problemlere odaklamak olacak. İkisini birden çözmeye çalışmak ikisini de yeterince iyi çözememek anlamına gelecekti ve güvenilirliğimize zarar verecekti."

Dorsey, kararın kademeli olarak hayata geçirileceğini ve kasım sonuna kadar tamamlanmış olacağını kaydetti.

Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu son dönemde siyasilerin yanlış reklamlarını yaymakla eleştiriliyordu.

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