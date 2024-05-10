İsrail'in finali 11 Mayıs'ta düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı, organizasyona ev sahipliği yapan İsveç'in Malmö kentinde on binlerce kişi tarafından protesto edildi.

İsrailli şarkıcı Eden Golan, halk oylamasının ardından Eurovision Şarkı Yarışması'nın finaline katılmaya hak kazandı.

Bir gece önce 20 yaşındaki şarkıcı kostümlü provalar sırasında yuhalanmıştı. Gerçekleşen yarı finalde yine tezahürat ve yuhalamalarla karşılaştı. Golan, "hiçbir şeyin kendisini yarışmaya katılmaktan alıkoyamayacağını" söyledi.

Finale kalan şarkıcı,"Burada sahnede olmak, İsrail'i gururla temsil etmek gerçekten büyük bir onur. Oy veren ve bize destek olan herkese çok minnettarım" diye konuştu.

Yarı final öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Golan'a sosyal medya üzerinden destek mesajı gönderdi.