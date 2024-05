Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Mayıs ayı toplantısını, meclisi yerinde takip etmek isteyen Fatsa Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kerem Özyurt açtı.



“İlimize 5 yılda 15 milyar liralık yatırım yaptık”

Toplantının başında açıklamalarda bulunan Başkan Güler, geride kalan 5 yılı değerlendirdi. Kendi kendine yeten bir Ordu inşası için çalıştıklarını belirten Başkan Güler, “5 yıl geçirdik, 21 arkadaşımız hariç 75 arkadaşımız yani büyük bir çoğunluğu yenilendi. Emeği geçen arkadaşlarımıza kıymetli faaliyetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz dönemde meclisimizin başarılı katkılarıyla çok güzel bir demokrasi örneği verdik. Bu çalışmaların neticesinde 2 bin 200 kilometre yol, bin 800 kilometreyi aşan içme suyu altyapıları ve tesisler yapılarak, 19 ilçemiz ve 772 mahallemize 15 milyar liralık hizmetlerde bulunuldu. Burası güzel bir coğrafya burada hem çevreye duyarlı küresel ısınma ve iklim değişikliği dahil olmak üzere yeni dönemde de çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ordumuzu yeni döneme hazırlayacağız. Kendi kendine yeten bir il olmamız çok önemli. Bunun alt yapısını biz sizlere hazır hale getireceğiz” diye konuştu.



“Klasik belediyeciliğin dışına çıktık”

Havza yaklaşımıyla klasik belediyecilik dışına çıkarak çalışma yaptıklarına dikkat çeken Başkan Güler, “Farklı bir belediyecilik anlayışıyla klasik belediyeciliğin dışında daha geniş bir tanımla bölgenin refahını da düşünerek havza yaklaşımıyla bir belediye yaklaşımını devreye sokuyoruz. İşin ekonomisi ve yaşam şartları önem arz ediyor. Ben bu konuda belediye olarak faaliyetleri iki gruba ayırıyorum. Birincisi yaşam kalitesini geliştirmek, şehir hayatı açısından yaşam kalitesini geliştirmek, bu belediyeciliğin klasik yönü. Birde şehir ekonomisi dediğimiz kısım var. Üretimiyle istihdamıyla aç ve açıkta kalmayacak olan insanlarıyla sosyal haklarıyla üretim ve bölüşümüyle bir kısmı daha var. Şehir ekonomisi konusunu da kendimize yeni dönemde hedef edindik. 2019 yılında havza yaklaşımıyla mesela buranın bir fındık havzası olduğunu düşünerek buna el attık. Fındığın makus tarihini değiştirmek noktasında önemli sonuçlar elde ettik. Ordu olarak İtalya gibi bir devletin ürettiği fındığın 4 katını üretiyoruz ama fiyatını biz yüzde yüz belirlemiyoruz. Buna müdahale ettik. Normal bir belediye edemez ama biz şirketlerimizi kurduk, paydaşlarımızı oluşturduk. Bununla ilgili büyük bir perspektif çizdik. Rekabet kuruluna başvurduk” ifadelerine yer verdi.



"Ordu için hep birlikte omuz omuza çalışacağız”

Ordu’da yapılması beklenen bütün çalışmaları gerek alt, gerekse üstyapıdaki çalışmaları bu 5 yıllık sürede tamamlayacaklarını belirten Başkan Güler, Ordu için hep birlikte omuz omuza çalışacaklarını söyledi. Konuşmasında muhalefet kelimesini hoş karşılamadığını ve kullanmadığının altını çizen Başkan Güler, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Ben asla muhalefet kelimesini kullanmak istemiyorum. Hepimiz bu şehrin değerleriyiz. Bu şehri birlikte geleceğe taşıyacağız. Ordu üst kimliği bizim için 364 gün olsun kalan 1 günü ise seçim çalışmaları nedeniyle askıya almış olalım. Bunu her zaman ön plana alarak çalışmaları yapalım.”



“Yeni yatırımlar yapılacak”

Konuşmasında yeni yatırımların yapılacağını da aktaran Güler, "Yapılan çalışmaları hepiniz görüyorsunuz. Ordu’da sosyal ve kültürel alanda yapılan yatırımlara ek olarak yeni yatırımlar yapılacak. Bakın Ünye’den başlayıp, Gülyalı’ya kadar Ordu’nun sahil şeridinde bisiklet ve yaya yolları var. Her zaman dediğimiz gibi sahiller halkındır. Belde evlerde olduğu gibi kanunsuzluğa ve hukuksuzluğa asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Herkes buna uyacak. Uymayanı da kanuna uyması için her şeyi yapacağız” dedi.



2025-2029 stratejik plan hazırlıkları başladı

Ordu’da, yeni dönemde neler yapılması gerektiği konusunda ilçe belediye başkanlarıyla 2025-2029 yılı stratejik plan hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Başkan Güler şöyle konuştu:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2029 stratejik plan hazırlıkları başladı. Önümüzdeki 5 yılın stratejik planı için 19 ilçemizde siz değerli başkanlarımız meclis üyelerimizle birlikte ülkemizin en güzel vatan parçalarından birisi olan ilimizde neler yapmamız gerektiğini stratejik planla hazırlamamız gerekiyor. Mahalli idareler seçimlerinden itibaren 6 ay içerisinde bu planın hazırlanması gerekiyor. İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik planını hazırlayacağız. Bunun için hedefler, yatırım programları ve buna uygun olarak bütçeleri bize önerilmek üzere sizlere veriliyor. Buradaki temel konu neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Gitmek istediğimiz yere nasıl varırız? Bununla ilgili başarımızı nasıl takip eder, nasıl değerlendiririz? Sorularını oluşturacağız. Her ilçemiz bununla ilgili uygulanabilir, sürdürülebilir çalışmalarını hazırlayacaklar. Planların hazırlanması bizim temel sorumluluğumuz.”