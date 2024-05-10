Milli Eğitim Bakanı Tekin: "20 bin öğretmen ataması yapılacak" Milli Eğitim Bakanı Tekin: "20 bin öğretmen ataması yapılacak"

öğretmenlere yönelik şiddet olayları her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde bir kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darp edilmesi ve bir okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesi nedeniyle öğretmenler bugün  eyleme gitme kararı aldı.

Öğretmenlere yönelik yapılan son şiddet olayları gündemde geniş yer buldu. Eğitim sendikaları da öğretmenlerin güvenliği için acil önlemlerin alınması gerektiğini belirterek harekete geçti ve 10 Mayıs 2024'te bir günlük iş bırakma eylemi düzenleme kararı aldı.

Türkiye genelinde birçok öğretmen derse girmeme eylemi yapacak. Sendikalar, öğretmenlerin güvenliğini sağlamak için daha etkili tedbirler alınması gerektiğini vurguluyor. Öğretmenlerin derslere girmemesinden dolayı okullarda bugün eğitim verilemeyecek. 

NE OLMUŞTU? 

İSTANBUL Eyüpsultan’da özel bir lisede okuyan Iraklı 17 yaşındaki Y.K., Aralık 2023’te disiplin suçları nedeniyle okuldan atıldı. Önceki gün okula gelen Y.K., lisenin müdürü 74 yaşındaki İbrahim Oktugan’ın odasına girerek tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı. Oktugan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin gözü önünde işlenen bu cinayet ülke gündemini sarstı. İbrahim öğretmenin katledildiği okulda dün üzüntü hakimdi. Dersler yapılmadı.