öğretmenlere yönelik şiddet olayları her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde bir kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darp edilmesi ve bir okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesi nedeniyle öğretmenler bugün eyleme gitme kararı aldı.

Öğretmenlere yönelik yapılan son şiddet olayları gündemde geniş yer buldu. Eğitim sendikaları da öğretmenlerin güvenliği için acil önlemlerin alınması gerektiğini belirterek harekete geçti ve 10 Mayıs 2024'te bir günlük iş bırakma eylemi düzenleme kararı aldı.

Türkiye genelinde birçok öğretmen derse girmeme eylemi yapacak. Sendikalar, öğretmenlerin güvenliğini sağlamak için daha etkili tedbirler alınması gerektiğini vurguluyor. Öğretmenlerin derslere girmemesinden dolayı okullarda bugün eğitim verilemeyecek.