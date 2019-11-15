ProManage Corp. Japon partneri ile Asya Pasifik’e açılıyor

Dünya genelinde 300’den fazla fabrikayı dijitalleştiren Doruk’un Amerika’da yer alan ProManage Smart Manufacturing Solutions Corp. isimli şirketi, Asya Pasifik bölgesi faaliyetleri için Japonya’daki ITO Corporation ile partnerlik anlaşmasına imza attı. Fabrika otomasyon cihazları, enerji tasarrufu sistemleri, sosyal altyapı cihazları, uluslararası ürün tedariki destek hizmetleri gibi ürün ve hizmetler sunan Tokyo merkezli ITO Corporation, 3 ayrı ülkede yer alan 10 ofisi ile ProManage Corp. şirketinin çözüm ortağı oldu. Sanayide dijital dönüşümün öncelikli olduğu merkez ülkeleri hedef alarak global genişlemesini sürdüren ProManage Corp. söz konusu partnerlikle Asya Pasifik pazarına da giriş yapmış oldu. Hali hazırda ABD, Rusya, Belçika, Romanya, Bulgaristan, Cezayir, Sırbistan ve Tataristan’a ihracat gerçekleştiren ve gelecek hedefini “dünya markası olmak” şeklinde belirleyen Doruk, Amerika’daki şirketi ProManage Corp. ile 2020 yılı için hedeflediği Japonya’da var olma hedefini şimdiden gerçekleştirdi. ProManage Corp., sahip olduğu IoT tabanlı yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanan Üretim Operasyonları Yönetim Sistemi ProManage MES/MOM çözümü ve rekabetçi teknolojileri ile Asya Pasifik ülkelerinde de dünyanın en yaygın üretim yönetim sistemi olma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.

Sanayide dijitalleşme alanında ilk Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştiren 21 yıllık teknoloji şirketi Doruk’un Amerika’daki ProManage Smart Manufacturing Solutions Corp. isimli şirketi, Japonya’daki ITO Corporation ile partnerlik anlaşması imzaladı. Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle tam entegre olan dünyadaki tek akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage ile Asya Pasifik Bölgesi’ne açılacak olan ProManage Corp., fark yarattığı rekabetçi teknolojileriyle global genişleme hedefine paralel olarak sanayide dijital dönüşümün öncelikli olduğu merkez ülke ve bölgelerde yayılmayı sürdürüyor.

Türkiye ve ABD’de yapılanmalarına ek olarak yeni açılımlar gerçekleştirmeyi planlayan şirket, bu doğrultuda Asya Pasifik pazarına ilk adımı ITO Corporation ile atmış oldu. 1953 yılında Tokyo’da kurulan ITO Corporation’ın fabrika otomasyon cihazları, enerji tasarrufu sistemleri, sosyal altyapı cihazları, uluslararası ürün tedariki destek hizmetleri gibi ürün ve hizmetleri bulunuyor. Farklı motorlar ve işleme ekipmanlarından üretim hattının optimizasyonuna yönelik sistemlere kadar sanayicilerin ihtiyaçlarına yanıt veren çok sayıda çözüm sunan ITO Corporation, aynı zamanda enerji tasarrufu stratejilerinde kullanılan enerji üretimi sistemlerinin hayata geçirilmesine yönelik faaliyetleriyle de dikkat çekiyor.

Fabrikalarda üretimler dijital araçlarla yönetiliyor

ABD’de sanayiyi güçlendirmek için dijital üretim konseptleri ve teknolojileri geliştirmek amacıyla UILABS (University of Illinois Labs) bünyesinde kurulan MxD’nin Ar-Ge partnerleri arasında yer alan ProManage Smart Manufacturing Solutions Corp., kurduğu ProManage sistemiyle fabrikalarda üretime ilişkin tüm operasyonların dijital araçlar ile yönetimini sağlıyor. Mottosu “Auto-improve your business” olan akıllı ve dijital üretim yönetim sistemi ProManage, işletmelerin kendilerini sürekli ve otomatik olarak geliştirebilmesine imkan tanıyor. Bu sayede işletmelerin dar boğazlarını, zayıf yönlerini, gelişime açık noktalarını sürekli olarak onlara gösteriyor ve bu açıkların iyileştirilmesi için işletmeyi uyarı mesajları ve farklı yollarla bilgilendiriyor.

Fabrikaların geleceğini bugünden gören yapay zeka entegrasyonu

Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile tam entegre olan dünyadaki tek üretim yönetimi sistemi ProManage, öğrenen ve kendini geliştiren yapay zeka destekli bu sistemle fabrikalara çağ atlatıyor. Gerçekleştirdiği çözümlerle fabrikaları akıllı ve geleceği öngörür hale getiren ProManage, bu sayede maliyetleri düşürerek kayıpların azalmasını, üretimin hızlanmasını ve sorunların oluşmadan önlenebilmesini sağlıyor.

Dünyada 300’den fazla fabrika ProManage ile dijitalleşti

Bugün dünya genelinde 300’den fazla öncü sanayi kuruluşunda kullanılan ProManage, işletmelere öncelikle nasıl bir maliyetle çalıştıklarını ve nasıl bir yatırım gerçekleştirdiklerini gösteriyor ve hangi yöntemlerle, neler yapılması gerektiğini ortaya koyarak sanayicilerin maliyeti düşük ve katma değeri yüksek ürünler üretmelerini sağlıyor. Ayrıca ProManage, sanayicilere üretim süreçlerini dijital ortamda el değmeden gerçek ve şeffaf bilgilerle yönlendiren bir yönetim yazılımı sunuyor.