Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'lilere yönelik soruşturmaya ilişkin, "Demokrasilerde şiddete yer olmaz, teröre müsaade edilmez. Milletin sinir uçlarıyla oynarsanız soruşturma ile karşılaşırsınız. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'lilere soruşturmaya yönelik gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizin milletimizin birlik beraberliği ile ilgili konularda sinir uçlarıyla oynarsanız adli ve idarei soruşturmalarla karşı karşıya kalırsınız.

Yasal mevzuat çerçevesi içinde bir belediye terörü destekliyorsa geçmişte uygulamalı gördük. Hiç kimse durduk yere kayyum atanmasını parti kapatılmasını ister mi? Millet düşmanlarına kaynakları aktarırsanız anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde o yetkiler kullanılır. Bu yetkileri kullanmak zorunda kalmamalı.

“Milletin sinir uçlarıyla oynarsanız soruşturma ile karşılaşırsınız."

“Millet size teröre destek olun diye oy vermiyor."

“(DEM Partililere soruşturma) Şiddete teşvik suç sayılır, fikir özgürlüğü kapsamında sayılmaz.”