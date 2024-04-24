Bir dizi temas kapsamında Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gaziantep programında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile beraber deprem bölgesi olan Nurdağı’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında depremzede vatandaşlar Başkan Fatma Şahin’e, başından gül yaprakları dökerek afet sonrası verdiği destekler için teşekkür etti.



Almanya Cumhurbaşkanı, Başkan Şahin’i tebrik etti

Nurdağı’nda incelemelerinin ardından basınla bir araya gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise bölgede deprem sonrası iyileşme ve normalleşme çalışmalarının hızla devam ettiği belirterek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibini çalışmalarından dolayı tebrik etti.