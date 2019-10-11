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Panasonic'ten Konya'da seminer

Panasonic'ten Konya'da seminer

11 Ekim 2019 Cuma 17:42
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Panasonic'ten Konya'da seminer

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider kuruluşu Panasonic Life Solutions Türkiye; anahtar-priz, şalt, sigorta kutuları ve LED aydınlatma ürünleri ile ilgili olarak, iş ortaklarını bilgilendirmek üzere Konya’daki Anemon Otel’de, 1 Ekim 2019 Salı günü bir seminer gerçekleştirdi. Ürünlere yönelik sunumların yapıldığı; avantaj, fırsat ve yeniliklerin paylaşıldığı seminere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Panasonic Life Solutions Türkiye’nin semineri, Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel Özaltınok’un “kurumsal tanıtım sunumu” ile başladı. Sonrasında anahtar-priz, şalt ve LED aydınlatma ürünlerine dair genel bilgiler içeren ürün sunumları gerçekleşti. Seminer sonunda Madame Coco, BP, Teknosa, CarrefourSA’larda geçerli olacak hediye çekleri için çekiliş yapıldı. Organizasyon, Bayi ve Projelerden Sorumlu Türkiye Satış Müdürü Ercan Kızılkaya’nın konuşması ve gala yemeğinin ardından sona erdi. 

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