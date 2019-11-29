Mercedes-Benz Türk, Robocop projesi iki ödül kazandı

Mercedes-Benz Türk Robocop projesiyle, Teknoloji Kaptanları Ödülleri “Maliyet İyileştirme Projesi” kategorisinde birincilik kazandı.

Robocop projesi ayrıca, IDC Türkiye Dijital Perakende Zirvesi 2019 Ödülleri “Dönüştürücü Teknolojilerle İnovasyon” kategorisinde de ödüle layık görüldü.

Bayi süreçlerini iyileştirmek için hayata geçirilmiş ilk ve tek robot: Robocop

Mercedes-Benz Türk Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar IT Grup Yöneticisi Demet Karaali, “Robocop projesini, IT operasyonları ve bayii destek ekibi içinde yer alan destek süreçlerini iyileştirmek için geliştirdik. Robocop, tüm Mercedes-Benz Türk bayileri kapsamında, 30'dan fazla uygulama için şifre yenileme ve kullanıcı yaratma & silme işlemlerini otomatize hale getiren bir akıllı asistan. Bayii süreçlerinin otomasyonuna ek olarak, şirket içi operasyonel işlerimizin otomatize hale gelmesinde birçok süreci bünyesine katmış durumda ve süreç porftöyünü sürekli olarak geliştiriyoruz. Proje içindeki en önemli inovasyon; yapay zekâ ve RPA (robotik süreç otomasyonu) teknolojilerinin kullanılması. Robocop, Mercedes-Benz Türk organizasyonunun perakende alanındaki ilk robotu olma özelliğinin yanı sıra global olarak Daimler organizasyonlarında bayii süreçlerini iyileştirmek için hayata geçirilmiş ilk ve tek robot olma özelliğiyle de öne çıkıyor. Bu projemizle aynı yıl içerisinde iki ödüle birden layık görülmek bizlere gurur veriyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu vesileyle projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.” dedi.