MAHLE klima kompresörleri konfor ve işlevselliğiyle tercih ediliyor

Klima kompresörleri yanmalı motorlar ile karşılaştırıldığında hibrit ve elektrikli araçlarda çok daha önemli bir role sahip

Klima servisi, servisler için yeni iş fırsatları yaratarak çok daha önemli hale geliyor

Klima kompresörleri, soğutucu madde devresinin en önemli parçasıdır. Kabin ısısını en uygun hale getirirler ve elektrikli araç güç aktarımında belki de en önemli parça olan akü sıcaklığını kontrol ederler. Neticede, çekiş aküsünün doğru sıcaklıkta tutulması elektrikli araçların servis ömrünü, şarj hızını ve seyir mesafesini önemli ölçüde etkiler. Çekiş motorları ve güç elektronikleri de soğutulmalıdır. Bu, klima kompresörünün rolünde dönüşüm demek. Daha önce sadece kabin konforundan sorumlu olan bu parça, artık güç aktarım sisteminin hasar görmemesinden ve aracın emniyetli çalışmasından sorumlu. Elektrikli araçlarda elektrikle çalışan kompresörlerin kullanılması zorunlu çünkü yanmalı motorlarda olduğu gibi tahrik olarak çevresel yivli kayış kullanılamaz. Fakat hibrit ya da yanmalı motorlu araçlar da istenildiği zaman çalıştırma imkanı olan elektrikle çalışan kompresörlerden yararlanabilirler ve bu sayede yakıt tüketimini ve CO 2 emisyonlarını azaltabilirler.

MAHLE Aftermarket Genel Müdürü ve Kurumsal Yönetim Başkan Yardımcısı Olaf Henning, şöyle ifade ediyor: “E-mobilite alanında ve hibrit araçlardaki klima kompresörünün uzatılmış işlevselliği klima servisinin önemini artırıyor, dolayısıyla servisler için büyük iş fırsatları yaratıyor.” Ve Henning sözlerine devam ediyor: “Hibrit ve elektrikli araç sürücülerini sistem arızasının sonuçları konusunda bilgilendirme görevi servislerin. Seyir mesafesinin kısalmasından ya da aracın hareketinin durmasından parçaların hasar görmesine kadar çok değişik sonuçları olabilir. Müşterilerimizi tabi ki bilgilendirici kaynaklar, eğitim, kendini kanıtlamış klima servisi ve tanılama çözümlerimiz ile destekliyoruz.”

2020 itibariyle 100. yıl dönümünü kutlayan MAHLE Aftermarket, portföyünde 1.100 farklı klima kompresörü bulunduruyor. Müşteriler MAHLE Aftermarket’ten satın alma yaptıkları zaman, OEM alanındaki geniş uzmanlıktan, otomotiv parçaları geliştirme ve üretiminde 100 yıllık deneyimden ve bunun yanı sıra 30 yılı aşkın klima servisi deneyiminden yararlanıyorlar.