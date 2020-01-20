Google yine çöktü; alternatif arama motorları neler?

Duckduckgo

Reklamsız ve kullanıcı datası toplamayan ve bu yönüyle öne çıkan Duckduckgo, isabetli sonuçlarıyla da tercih sebebi.

2008’den bu yana arama motoru piyasasında olan bu arama motoru gizliliğe daha fazla önem vermekte ve kullanıcılarının kişisel bilglerini saklamamakta, doğal olarak kişisel, demografik veya coğrafi bilgilere göre değişiklik göstermeden herkese aynı sonuçları sunmaktadır. Aylık 130.1 milyon tekil kullanıcı olan DuckDuckGo en yüksek trafiği Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Britanya’dan alıyor. Global sıralamada 234 ve en çok trafik aldığı Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 125. sırada. Alexa verilerinde ise globalde 839. sırada.

https://i.duckduckgo.com/

Yahoo

Doksanların sonunda yaptığı çıkış ile en popüler arama motoru olan Yahoo rakiplerinin yenilikçi çalışmalarına karşı yeterince karşılık veremedi ve bir süre sonra küçülmeye gitmek zorunda kaldı. Arama motorunda hala üst sıralarda yer alması Microsoft’tan aldığı destekten kaynaklanıyor demek yanlış olmaz aynı zamanda şu an Google’ın desteğiyle birlikte portal ve arama motoru olarak devam ettirmekte. En yoğun trafiği Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Brezilya’dan alan ve aylık tekil kullanıcı trafiği 6.6 milyon olan Yahoo şu an global sıralamada 5. ve en yoğun trafik sağladığı Amerika Birleşik Devletleri’nde 4. sırada. Alexa verilerinde ise globalde 5. sırada.

Bing

Microsoft'un arama motoru. Şirketin yaptığı ciddi yatırımlar sonrası hız ve doğru sonuç konusunda rakiplerine fark atan bir arama motoru. Çeviri özelliği de Google Translate'le yarışır nitelikte.

Microsoft ürünü olan ve daha önce Live Search ve MSN Search olarak bildiğimiz arama motoru “Alışkanlıkları Değiştirmesi” ile yola çıktığı günden bu yana bu hedefinde önemli mesafe kat etmiş durumda. Aylık trafiği 1.1 milyar civarında olan Bing en yoğun trafiği Amerika birleşik Devletleri, Çin ve Fransa’dan alıyor. Global sıralamada 27. olan Bing en yoğun trafik aldığı Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 14. sırada. Alexa verilerinde ise globalde 13. sırada.

Yandex

Rusya’da en çok kullanılan arama motoru olan Yandex, dünyadaki pazar payında çok büyük bir dilime sahip olmamakla birlikte Google gibi katma değerli servisleriyle ve farklı dil destekleriyle ön plana çıkan bir arama motoru. Aylık ortalam 19.3 milyon tekil kullanıcıya ulaşan arama motorunun en fazla trafik aldığı ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti. Yandex global sıralamada 1.260 ve en çok kullanıldığı Amerika Birleşik Devletleri’nde 2.221. sırada. Alexa verilerinde ise globalde 645. sırada.

Ask.com

1995’ten bu yana arama motoru dünyasının bir parçası olan Ask ülkemizde tercih edilmeyen arama motorlarından ve kullanıcılar tarafında indirlen uygulamalarda tarayıcılara yerleşmesiyle hatırlanıyor. Aylık tekil kullanıcı sayısı 590.9 milyon civarında olan arama motoru en yoğun trafiği Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Brezilya’dan alıyor.Ask global sıralamada 64. ve en yoğun trafik aldığı Amerika Birleşik Devletleri’nde 89. sırada. Alexa verilerinde ise globalde 65. sırada.

AOL Search

Arama motoru özelliğinin yanında katma değerli servislerle de kullanıcılarına destek olan Aol, American OnLine kısaltmasıdır. Aylık tekil kullanıcı sayısı 228.6 milyon civarında olan Aol Search en yoğun trafiği Amerika Birleşik Devletleri, Britanya ve Almanya’dan alıyor. En çok tercih edilen arama motorlarından olan Aol globalde 161 ve en çok trafik aldığı Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 41. sırada. Alexa verilerinde ise globalde 162. sırada.

Baidu

Google’ın yasaklanmasından sonra Çin’de piyasanın hakimi olan arama motoru dünyanın en yoğun nüfusunun olduğu ülkede olmanın avantajını değerlendiriyor. Dünya genelinde paylaşılması yasak olan dosyaların paylaşılması herhangi bir sorun teşkil etmiyor ve kolayca bulabiliyorsunuz çünkü Çin hükümeti bu durumda rahatsızlık duymuyor. Aylık tekil kullanıcı sayısı 1.8 milyar civarında olan Baidu globalde 16. sırada ve yaklaşık %88 trafik aldığı Çin’de en çok ziyaret edilen site konumunda. Alexa verilerinde ise globalde 4. sırada.