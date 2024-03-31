Süleymanapaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Marmara Denizi sahili manzaralı dev iftar sofrası dron ile havadan görüntülendi. Ezanın okunması ile binlerce vatandaş, hep birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı. Toplu iftar sofraları sayesinde vatandaşlar, hep birlikte iftar açarak Ramazan Ayı kültürünü hep birlikte geçirmenin de keyfini yaşıyor.

İftardan sonra açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, herkese ’Hoş geldin’ diyerek, "Süleymanpaşa’da beraber yaşamaktan onur duyduğum değerli hemşerilerim, Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği gönül soframıza hoş geldiniz şerefler verdiniz. Yüce rabbime şükürler olsun ki, şu güzel tabloda, şu güzel kalabalıkta iftar yapmayı bize nasip etti. Yüce Rabbim şu güzelliği bizden eksik etmesin. Yüce Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermesin, yüce Rabbim ay yıldızlı bayrağımızı göklerden yere indirmesin, yüce Rabbim camilerimizin minarelerinden ezan sesini dindirmesin, bu sofraları bizlere kuran değerli çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Kolay değil 10 bin kişiye iftar yapmak, sofra açmak çok zor” dedi.