Ramazan ayında şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler unutulmuyor

Ramazan ayının başlamasıyla Tekirdağ’da bulunan şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler unutulmayarak ilçe ilçe iftar programı düzenleniyor. İftarda devlet yetkilileri, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geliyor.

Ramazan ayının başlangıcından bu yanan Tekirdağ’da Hayrabolu, Saray, Kapaklı ve Çerkezköy olmak üzere 4 ilçede şehit aileleri, gaziler ve depremzedelerle iftar programı gerçekleştirildi. İftar programlarına Tekirdağ Vali Aziz Yıldırım, eşi Güllühan Yıldırım ve ilçe kaymakamları katıldı.

İftar programında konuşma yapan Vali Yıldırım, "11 ilimizi etkileyen bir deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Nasıl ki sevinçler paylaşıldıkça çoğalıyorsa, üzüntüler de paylaşıldıkça azalıyor. Belki Güneydoğu’muz diyeceğimiz bir alanda 11 vilayette oldu ama Türkiye’mizin her tarafını etkiledi, hepimizin yüreğini yaktı. Hayrabolu’da da depremzede ailelerimiz var. Tekirdağ’ımızda yaklaşık 14 bin 500 depremzede vatandaşımız var. Bunların hepsine değerli Tekirdağlı kardeşlerimiz yardımcı oluyorlar. Onları barındırıyorlar, onları yediriyorlar, kendi lokmalarını paylaşıyorlar, kendi giysilerini paylaşıyorlar, evlerini paylaşıyorlar. Bu büyük bir alicenaplıktır. Ramazan’ın ruhuna oldukça uygun, bizim kendi kültürümüze de çok yakışan bir durum" dedi.