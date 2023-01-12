Okul personeline öfke ve stres yönetimi eğitimi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlarda görev yapan yardımcı personele öfke ve stres yönetimi konulu eğitimi verildi.

Ergene’deki eğitim kurumlarında çalışan yardımcı personel, kantin görevlileri ile servis şoförlerine yönelik Öfke ve Stres Yönetimi temalı bir seminer gerçekleştirildi. Eğitim, Çorlu Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevli Psikolojik Danışman Evin Karabay tarafından verildi.