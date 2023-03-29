Kitap kahramanlarına dönüştüler

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Aşağısevindikli Şehit Erdoğan Erişik İlkokul/Ortaokulu tarafından ‘Ben Bir Kitap Kahramanıyım’ etkinliği düzenlendi.

Kütüphanecilik Haftası dolayısıyla ‘Her Kitap Bir Dünya’ projesiyle bağlantılı olarak yapılan ‘Ben Bir Kitap Kahramanıyım’ adlı etkinlikte; öğrenciler sevdikleri ve kendilerinde iz bırakan kitap kahramanlarını, aileleriyle birlikte hazırladıkları kıyafetler ile canlandırdılar.

Ailelerle beraber okuma etkinliği de yapılarak, etkinlik ile kitapların ve okumanın önemi ile farkındalığının artırılması hedeflendi. Kitap okuma alışkanlığı için farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, giyindikleri kitap kahramanlarının kostümleriyle renkli görüntüler oluşturdu.