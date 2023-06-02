Hayat Boyu Öğrenme Şenliği başladı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ‘Hayat Boyu Öğrenme Şenliği’ programı organize edildi.

Muratlı Milli Eğitim Müdürlüğünce tertiplenen program, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterileri yapıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Muratlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hamdi Bozdemir yaparak, “2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle bu sene ilçemizde 228 tane kurs açtık. 4 bin 27 adet kursiyer sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Kurslarımız 3 ana başlık altında bulunmakta. Meslek kursları, genel kurslar ve okuma yazma kursları. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda her çeşit kursu açabilmekteyiz. Kursları açabilmek için en az 12 kursiyer gerekli. Engellilerde ve okuma yazma kurslarında kursiyer şartı bulunmamaktadır. Biraz sonra açılışı yapacağımız sergimizde tamamen kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan ürünleri göreceksiniz. Hepsi kursiyerlerimizce yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kürsüye davet edilen Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur ise, “Yaklaşık 200’ün üzerinde kurs ile 4 bin civarında kursiyer ile 2022-2023 eğitim öğretim yılını bitirmiş bulunmaktayız. Bugün yıl sonu sergisinin açılışındayız. Ben görev alan bütün öğretmenlerime, bu kurslarda yer alan her bir kursiyerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, sergimiz de hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Okuma yazma ve Kur’an kurslarını başarıyla bitiren vatandaşlara sertifikaları Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur tarafından takdim edildi. Deprem sürecinde yardımlaşma kampanyalarında aktif rol alan öğretmenlere ve Milli Eğitim görevlilerine de sertifikaları verildi. Ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra protokol üyelerince stantlar gezilerek bilgi alındı. Kursiyerlerin hazırlıkları tam not aldı.