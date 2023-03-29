Deprem bölgesindeki enerji ihtiyacı için çalışıyorlar

Trakya’dan deprem bölgesinde giden TREDAŞ Ekipleri, deprem bölgesindeki enerji ihtiyacı için çalışmaya devam ediyor.

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından felaketin yaşandığı Kahramanmaraş ve diğer bölgelerin enerji ihtiyacını karşılamak için hızlı bir şekilde harekete geçen Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), bu zorlu süreçte depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor.

Ülkemizi derinden etkileyen deprem nedeniyle bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması ve aydınlatılması için ilk andan itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEDAŞ ve AFAD koordinesinde 50 gündür Kahramanmaraş bölgesinde depremzedelerin yardımına koşuyor.

Depremin ilk anından bugüne kadar, dönüşümlü olarak 7 ekip bölgede çalışmalarını sürdürürken TREDAŞ üst düzey yöneticilerinin de olduğu ziyaretler bölgeye yapılıyor.

Bugüne kadar 142 kişilik ekip, 3 adet yardım malzemesi dolu kamyon, 6 sepetli araç, 27 tam teşekküllü pikap, 17 adet arazi aracı, biri 22 kVA teleskopik jeneratör olmak üzere toplam 11 adet jeneratör ile bölgeye destek olan TREDAŞ, son olarak 20 kişilik ekip ile halen deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.