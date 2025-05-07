“Enflasyonla mücadele uzun soluklu bir süreç”

Karahan, enflasyonun yüzde 75’ten tek haneye düşmesinin birkaç yıla yayılan bir süreç olduğunu belirtti. Bu süreçte yurt içi ve yurt dışı kaynaklı şokların yaşanmasının olağan olduğunu ifade ederek, “Bizim görevimiz bu gelişmelerin dezenflasyon sürecine etkilerini en aza indirmek” dedi. Piyasaların güvenini korumanın ve istikrarı sağlamanın temel öncelik olduğunu vurguladı.

“Makro finansal istikrarı bozmadık”

Son dönemde yaşanan piyasa çalkantılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, Merkez Bankası'nın tüm araçlarını zamanında ve doğru şekilde kullandığını söyledi. "Piyasayla uyumlu ve proaktif bir yaklaşım benimsedik" diyen Karahan, bu sayede enflasyon görünümünde ciddi bir bozulma yaşanmadığını dile getirdi.

“Döviz kuru hedefimiz yok, oynaklığı sınırlıyoruz”

Döviz kurlarına yönelik soruları da yanıtlayan Karahan, kur seviyesine ilişkin bir hedeflerinin bulunmadığını, ancak arz-talep dengesizliklerinin yüksek olduğu dönemlerde döviz rezervlerini likidite sağlamak amacıyla kullandıklarını belirtti. "Satım ve alım yönlü müdahalelerde bulunduk, bulunuyoruz" dedi.

“Rezerv yeterliliği konusunda temkinliyiz”

Karahan, rezerv rakamlarındaki azalışa da değinerek, swap hariç net rezervlerin yeterli olmadığını ifade etti. “Eksi 60 milyar dolardan artı seviyelere gelen bir rezerv durumundan söz ediyoruz. Ancak kendi değerlendirmemiz rezerv yeterliliğinin henüz tam olmadığı yönünde” şeklinde konuştu.

Üç aşamalı rezerv stratejisi: Cari denge, TL’ye dönüş ve portföy akımları

TCMB’nin rezerv biriktirme stratejisinin üç temel ayağı olduğunu belirten Karahan; cari açığın düşmesi, yurtiçi yerleşiklerin Türk Lirası’na dönüşü ve portföy akımlarındaki artışı rezerv birikimi açısından önemli gördüklerini ifade etti. “Türk Lirası’na olan ilgiyi artıracak adımlara devam edeceğiz” dedi.

“Şeffaflık konusunda dünyadaki sayılı merkez bankalarından biriyiz”

Merkez Bankası’nın şeffaf olmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Karahan, günlük analitik bilanço yayımladıklarını ve bu verilerle tüm değişimlerin takip edilebildiğini söyledi.

“Faiz artışı, risklere karşı alınan tedbirli bir adımdı”

Politika faizine ilişkin olarak, yukarı yönlü riskler karşısında faiz artışının zorunlu hale geldiğini belirten Karahan, bu adımın enflasyonla mücadelede kararlılık göstergesi olduğunu vurguladı. “Sıkı parasal duruşumuzu destekleyici tedbirleri ivedilikle aldık” dedi.

“Zirai donun etkisi enflasyona 0,4 puan”

Zirai don olaylarının enflasyona etkisinin 0,4 puan civarında olabileceğini belirten Karahan, bu tür arz yönlü şokların enflasyon üzerinde sınırlı etkisi olduğunu ifade etti.

“Büyüme bir miktar yavaşladı, dengeli ilerliyor”

Ekonomik büyümeye ilişkin değerlendirmesinde ise Karahan, büyümenin geçen yıllara göre daha düşük ancak daha dengeli olduğunu söyledi. İç ve dış talebin katkısının dengelenmesinin sağlıklı bir gelişme olduğunu vurguladı.

TCMB Başkanı Karahan’ın açıklamaları, para politikalarının mevcut koşullarla uyumlu biçimde şekillendirilmeye devam edeceğini ve piyasa güveninin öncelik olmaya devam ettiğini ortaya koydu.