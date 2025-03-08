2011 yılında Gölcük'te aslına uygun şekilde inşa edilen TCG Nusret Mayın Gemisi, bu sabah saat 07.15’te Çanakkale şehir iskelesinden hareket ederek mayınların döküldüğü hatta doğru yol aldı. 08.15’te Erenköy mevkiinde düzenlenen törende, Nusret'in gerçekleştirdiği tarihi operasyon bir kez daha anıldı.

Devlet Protokolü Törende Yer Aldı Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Yarbay Orhan Öğrenci ile askeri personel ve davetliler katıldı.

Törende konuşan TCG Nusret Gemisi Komutanı Üsteğmen Ramazan Yıldız, Nusret’in Çanakkale Zaferi'ndeki kritik rolüne vurgu yaparak, “Nusret Mayın Gemisi, 8 Mart 1915 sabahı 05.00’te Yüzbaşı Hakkı Bey’in komutasında Nara’dan hareket ederek Erenköy Koyu’nda 26 mayını denizin 4,5 metre altına dökmüştür. Bu operasyon, 18 Mart 1915'te Bouvet, Irresistible ve Ocean zırhlılarının batmasına, diğer düşman gemilerinin ise savaş dışı kalmasına sebep olmuş ve itilaf devletleri için büyük bir hezimete dönüşmüştür” dedi.

Tarihi olayın önemine dikkat çeken Üsteğmen Yıldız, Nusret’in döşediği mayınların savaşın kaderini değiştirdiğini belirterek, “Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa'nın dediği gibi; ‘Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler.’ Bugün burada, bu kahramanlık destanını bir kez daha anıyoruz” diye konuştu.

110 Yıl Sonra Çelenk Bırakıldı Konuşmaların ardından Vali Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir ve Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, 110 yıl önce mayınların bırakıldığı noktaya çelenk sundu. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Öğrenciler Tarihi Anı Yerinde Yaşadı Milli Savunma Bakanlığı'nın davetiyle Siirt Şirvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 9 öğrenci de törene katıldı. Öğrenciler, Nusret’in tarihi önemini yerinde deneyimleyerek unutulmaz bir an yaşadı. Öğrencilerden Rumeysa Orhan, “Çanakkale’yi görmek, buranın tarihi dokusunu hissetmek bizim için çok önemliydi. Bize bu fırsatı sunanlara teşekkür ederiz” dedi. Bir diğer öğrenci Zeynep Dişli ise, “İlk kez Çanakkale’ye geldim ve çok etkilendim. Burası gerçekten çok özel bir yer” ifadelerini kullandı.

Nusret’in 110 yıl önce Çanakkale Boğazı’nda kurduğu savunma hattı, bugün de Türk milletinin hafızasında tazeliğini koruyor. TCG Nusret’in düzenlediği anma töreni, bu tarihi zaferin nesiller boyunca unutulmamasını sağlamak adına büyük bir anlam taşıyor.