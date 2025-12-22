Edinilen bilgilere göre, bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek karşılıklı üzerine yürüme şeklinde devam etti. Tartışmaya diğer milletvekillerinin de dahil olmasıyla Genel Kurul’da ortam bir anda gerildi. AK Parti ve CHP’li milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı.

Yaşanan arbede sırasında bazı milletvekilleri kavgayı ayırmaya çalışırken, gergin anlar kameralara yansıdı. Olaylar üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul birleşimine ara verdi.

Meclis’te yaşanan kavga kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bütçe görüşmelerinin verilen aranın ardından nasıl devam edeceği merak konusu oldu.