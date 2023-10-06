TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çankırı Dernekler Federasyonu tarafından Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen Çankırı Tanıtım Günleri'ne katıldı. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, böylesi faaliyetlerin Türkiye’nin kültürel ve fikri bütünlüğünün ortaya konulması bakımından da son derece değerli olduğunu ifade ederek, “Ülke olarak 81 ilimizin hemen tamamında son derece zengin bir kültürel geçmişe sahibiz. Anadolu topraklarından şimdiye kadar 24 büyük medeniyet geçmiş, bunların bir kısmı İslam medeniyetlerinin yıldızı olmuş medeniyetler olarak tarihte yerlerini almış, ondan önceki dönemlerde de çok kuvvetli, çok güçlü medeniyetler bu topraklarda var olmuştur. İşte onun için biz böylesine güzel hemşeri derneklerinin faaliyetlerini, federasyonların faaliyetlerini sadece bir araya hemşeriler gelsinler, tekrar dostluklarını, ahbaplıklarını arttırasılardan öte o güzel tarihi mirasımız özellikle sonraki nesillere güçlü bir şekilde aktaralım diye yapıyoruz. Anadolumuzun tarihi mirası güçlü olan şehirlerinden birisi de hiç şüphesiz Çankırı‘dır. Çankırı bir tarafta maddi gücün temsil edildiği bir birikime bir taraftan da manevi gücün temsil edildiği bir büyük maneviyat iklimine sahiptir” diye konuştu.



“Çankırı kültürünün olmasını güçlü bir Yaren kültürün olmasını sağlamıştır”

Malazgirt Savaşı'nda Çankırı’da Karatekin’in vermiş olduğu desteği hatırlatan TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Sahada güçlü olan ve Anadolu’yu fetheden o fikriyatın arkasında hiç şüphesiz bir başka sembolün, bir başka tarihi derinliğinde büyük etkisi vardır. Hacı Murat Veli‘nin şahsında ortaya konulan Anadolu Erenleridir. Bugün Yaren kültürü dediğimiz o kültürü besleyen ana damarın varlıklarıdır. Horasan Erenlerinin, Semerkant’tan o büyük iklimin Anadolu’da meşhur neva bulmasının temel ayaklarından birisi de aynen Hacı Bayram-ı Veli’nin dediği Hacı Murat Veli’nin Çankırı‘da attığı tohumlardır. İkisinin birleşmesi ortada güçlü bir Çankırı kültürünün olmasını güçlü bir Yaren kültürün olmasını sağlamıştır” ifadesini kullandı.



“Güçlü, gücü sözü tesirli bir Türkiye’yi kurabilmek için hep beraber mücadele edeceğiz”

Çankırılı dedelerin, babaların ve ninelerinin büyük ruhla aynı zamanda maneviyatı güçlü bir anlayışla istiklal yolunu inşa ettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Bu Anadolu topraklarında varoluşumuzun neredeyse birinci yüzyılına yaklaşıyoruz. İnşallah 1071’in yıl dönümü olan 2071 Türkiye için çok daha güçlü çok daha sağlam ve dalları geleceğe doğru çok kuvvetli şekilde gelişmiş bir Türkiye’nin yüzyılı olacaktır. Bunun için birlik içinde, beraberlik içeresinde dirlik içeresinde hareket edeceğiz. Milli kültürümüzü geliştirerek yeni nesillere aktaracağız. Aramızdaki farklılıkları bir ayrılık vesilesi değil, işte bu millet bütün bu tarihi yürüyüşü içeresinde ihtilafı rahmet olarak anlamış farklı fikirlerin gelişmesinde kendisine daha güzel bir menzil oluşturmuş ve ileriye doğru hareket etmiştir. Şimdi önümüzde her bakımdan güçlü, gücü sözü tesirli bir Türkiye’yi kurabilmek için hep beraber mücadele edeceğiz.”



“İnşallah 81 vilayetimiz gibi Çankırı’mızda Türkiye yüzyılının parlayan yıldız olacaktır”

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, 4 gün sürecek tanıtım günlerinin Çankırı geleceğine vesile olacağını belirterek, “Geçen hafta Ahlat'taydım 1071 Ahlat, Malazgirt buralarda Sultan Alparslan’ın ordusunda kumandan olan Karatekin Hazretleri’nin komutanımızın ve dedelerimizin, ninelerimizin hep beraber at üstünde deve ile obalarla yayan bir şekilde 1074 Çankırı’ya gerçekleşen büyük bir fetih söz konusu. Gerçekten o günden bugüne kadar da Anadolu'nun çok önemli yararlılıklar gösteren bir şeydi. Hep beraber mensubuyuz. Malazgirt’ten Çankırı’ya uzanan bu yolculuk istiklal mücadelesiyle gerçekten ikinci bir donum noktasını hep beraber tarihe altın harflerle yazılmış. Bugün de Türkiye yüzyılının eşiğindeyiz. İnşallah 81 vilayetimiz gibi Çankırı’mızda Türkiye yüzyılının parlayan yıldız olacaktır. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Millet ve devlet kaynaşmasıyla inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştireceğiz. İstiklalden istikbale yürüyen bu kutlu yolculukta Çankırı’mız üzerine düşenin bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da inşallah en güzel şekliyle ifa edecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından tanıtım günleri açılış kurdelesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet tarafından kesildi. Çankırı Tanıtım Günleri, 5-8 Ekim tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi'nde devam edecek.