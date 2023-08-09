HABER: ALİ KARABAŞ

Ağaoğlu CEO’su Burak Kutluğ “Şirketimizin, 115,5 MW’lık mevcut kurulu gücüne ek olarak 79 MW güneş enerjisi santrali (GES) ve 33,6 MW rüzgâr enerjisi santrali (RES) olmak üzere hibrit kapasite artırımı ile ilgili yatırımlar devam ediyor. Geliştirmesine başlanan bu yatırımlar da tamamlandığında Tatlıpınar Enerji’nin 228,1 MW’lık kapasiteye ulaşmasını bekliyoruz. Halka arz gelirlerinin büyük bir kısmını yine yeni yatırımlarda kullanacağız” dedi

Tatlıpınar Enerji CEO'su Burak Kutluğ Ekovitrin'den Ali karabaş'a önemli açıklamalar yaptı.

Gayrimenkul başta olmak üzere turizm ve enerji alanlarında faaliyet gösteren Ağaoğlu Şirketler Grubu, enerji sektöründeki portföyünü genişletmek için çalışmalarını hızlandırdı. Grubun önemli enerji yatırımlarını çatısında topladığı Tatlıpınar Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan onayın ardından 10–11 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak. Halka arzla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, “Tatlıpınar Enerji’nin halka arzı, konjonktürel bir karar değil. İkinci kuşağın temsilcileri Ali Can Ağaoğlu ve Hakkı Ağaoğlu’nun yönetimde aktif rol almasıyla birlikte gerçekleşecek bu halka arz, kurumsallaşma vizyonumuzun önemli bir halkasını oluşturuyor” dedi.

Tatlıpınar Enerji, Borsa İstanbul’da “TATEN” koduyla işlem görmesi planlanıyor. Şirketin halka arzı ise Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım eş liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Mevcut ödenmiş sermayesi 245,4 milyon TL olan Tatlıpınar Enerji’nin 35 milyon 100 bin adet payı sermaye artırımı, 35 milyon 100 bin adet payı ise ortak satışı olmak üzere toplamda 70 milyon 200 bin adet payı olacak şekilde yüzde 25,03’ü halka arz edilecek. Halka arzın büyüklüğünün ise 1 milyar 579 milyon TL olması bekleniyor.

Yenilenebilir enerji ve teknolojilerinde büyümeye devam edecek

Tatlıpınar Enerji’nin 115,5 MW’lık mevcut kurulu gücüne ek olarak 79 MW güneş enerjisi santrali (GES) ve 33,6 MW rüzgâr enerjisi santrali (RES) olmak üzere hibrit kapasite artırım yatırımı bulunuyor. Bu yatırımlar tamamlandığında şirketin 228,1 MW’lık kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Avrupa’da 1 trilyon euroluk, küresel ölçekte de 1 trilyon dolarlık yeşil enerji programlarının açıklandığını belirten Kutluğ, “Dünyada para bu işlere akacak ve her zaman nihai alıcının kim olduğuna bakmak gerekiyor. Çünkü bir sermaye birikimine ihtiyaç duyan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu konuda portföyler oluşturulması gerekiyor” dedi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu’nda halka arzlar devam edecek

Ağaoğlu Grubu olarak halka arz ajandasında başka şirketlerin de olduğunu belirten Kutluğ, “Ağaoğlu Grubu olarak, ilerleyen süreçte yeni halka arz ve yeni SPK enstrümanlarına girmek konusunda planlarımız var. GYO, GYF’ler üzerinde düşündüğümüz ve ilerleyen süreçte aksiyon alacağımız konular” dedi.

Tatlıpınar Enerji’nin halka arzını bir başlangıç olarak görüyoruz

Toplantıya katılan konsorsiyum eş liderlerinden Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal, “Tatlıpınar Enerji’nin ekibiyle birlikte çok rahat, şeffaf bir halka arz süreci yürüttük, şirketin profesyonel ekibine çok teşekkür ederim. Tatlıpınar Enerji’nin halka arzını tamamlanmış bir iş olarak değil, bir başlangıç olarak görüyoruz. Umuyoruz ki grubun diğer şirketlerinin de halka arz sürecine eşlik edeceğiz” dedi.

Konsorsiyumun bir diğer eş lideri olan İnfo Yatırım’ın Genel Müdürü Tarkan Akgül de “Aynı dikkat ve disiplinle talep toplama sürecini de yöneteceğiz. Tatlıpınar Enerji’nin halka arzı vesilesi ile Ağaoğlu Şirketler Grubu ile güzel bir başlangıç yaptık” dedi.

TATLIPINAR ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Tatlıpınar Enerji hissesi 22,50 TL’den halka arz olacak.

TATLIPINAR ENERJİ ORANSAL MI YOKSA EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.

TATLIPINAR HALK ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Tatlıpınar Enerji hisse kodu #TATEN olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Tatlıpınar Enerji halka arzı ''Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.