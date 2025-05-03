Sezonu 64 puanla tamamlayan Tractor FC, en yakın rakibi Sepahan'a (56 puan) ve Persepolis'e (54 puan) fark atarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Şampiyonluk geldi, biz başardık! Bu tarihi zafer kutlu olsun! Yaşasın Tractor! Yaşasın Azerbaycan!" sözleriyle taraftarlara teşekkür edildi.

Taraftarıyla Birlikte Tarih Yazdı

Tebriz merkezli kulüp, özellikle Güney Azerbaycan'daki Türkler arasında büyük bir sevgiyle destekleniyor. İran'ın en yüksek seyirci ortalamasına sahip takımlarından biri olan Tractor FC, sadece sahadaki mücadelesiyle değil; kimliği, kültürü ve taraftar gücüyle de dikkat çekiyor. Şampiyonluk, sadece bir sportif başarı değil; aynı zamanda bir topluluğun yıllardır süren mücadelesinin sembolü olarak değerlendiriliyor.

55 Yıllık Bekleyiş Sona Erdi

1969 yılında kurulan Tractor FC, bugüne kadar birçok kez şampiyonluk mücadelesi verse de zafere ulaşamamıştı. Bu sezon sergilenen istikrarlı performans, teknik ekip ve futbolcuların azmiyle birleşince tarihi başarı da kaçınılmaz oldu.

Bölgesel Kimliğin Sembolü

Tractor FC'nin bu başarısı, sadece spor dünyasında değil, kültürel ve sosyolojik açıdan da büyük yankı uyandırdı. Güney Azerbaycan Türklerinin sesi olan takım, başarıyı kutlarken Türk kimliğini ve dayanışmasını da ön plana çıkardı.