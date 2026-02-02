ABD’de S&P 500 vadeli işlemleri üst üste dördüncü günde de gerileyerek açılış öncesi işlemlerde yüzde 0,4 ekside seyretti. Nasdaq 100 vadeli kontratları ise yüzde 0,8 düşüş kaydetti. Asya tarafında kayıplar daha sert oldu. Yapay zekâ teması açısından gösterge kabul edilen Güney Kore Kospi endeksi yüzde 5,3 değer kaybederken, gelişmekte olan ülke hisselerini izleyen endeksler de yaklaşık yüzde 0,2 geriledi.

Oynaklığın merkezinde emtia piyasaları yer aldı. Altın fiyatları gün içinde yüzde 10’a varan sert kayıpların ardından sınırlı bir toparlanma gösterdi. Gümüşte ise volatilite daha çarpıcıydı; fiyatlar kısa süreliğine yüzde 16 düşerken, ardından kayıpların büyük bölümünü telafi etti. Brent petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile görüşmelerin sürdüğüne ilişkin açıklamalarının ardından yaklaşık yüzde 5 geriledi. Genel görünüm, yatırımcıların değerli metaller ve diğer riskli varlıklarda pozisyonlarını küçülttüğüne işaret ediyor.

Tahvil piyasasında ise görece sakin bir seyir izlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan düşüşle yüzde 4,22 seviyesine inerken, dolar endeksi yatay bir görünüm sergiledi. Son fiyatlamalar, 2026’da güçlü performans gösteren Asya teknoloji hisseleri, gelişen piyasalar ve emtialarda kâr realizasyonlarının hızlandığını ortaya koyuyor.

Piyasalardaki bu yön değişiminde, Trump’ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh’ı aday göstermesi de etkili oldu. Warsh’ın enflasyona karşı daha katı bir duruş sergileyeceği ve agresif faiz indirimlerine mesafeli olacağı beklentisi, dolar lehine bir zemin oluşturdu.

Kripto varlıklar da satış dalgasından kaçamadı. Bitcoin, hafta sonu yaşanan kayıpların ardından 77.700 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kaybeden Bitcoin, dört aydır üst üste düşüş kaydederken, alıcı ilgisindeki zayıflama “alternatif varlık” anlatısını sorgulatıyor. Buna karşın bazı piyasa oyuncuları, son düzeltmenin aşırı fiyatlamaların dengelenmesi açısından sağlıklı olduğu görüşünü savunuyor.

Hisse bazlı gelişmelerde, Oracle seans öncesi işlemlerde yüzde 3’ün üzerinde geriledi. Şirketin bulut altyapı yatırımları için bu yıl 50 milyar dolara kadar borçlanma ve sermaye artırımı planladığını açıklaması, yapay zekâ yatırımlarının geri dönüş süresine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Madencilik hisseleri ile kripto bağlantılı şirketlerde de satışların sürmesi bekleniyor.

Jeopolitik ve politik gelişmeler de risk algısını besliyor. ABD federal hükümeti hafta sonu kısmi kapanmaya girerken, piyasalar bunun kısa süreli olacağını fiyatlıyor. Genel değerlendirmede, artan oynaklık ortamında yatırımcıların risk azaltma eğiliminin öne çıktığı görülüyor. Uzmanlar, değerli metallerdeki satışların kısa süreli duraklamasının hareketin tamamen sona erdiği anlamına gelmeyebileceğine dikkat çekiyor.

Volatilitenin yüksek seyrini koruması halinde, kısa vadede piyasalarda dalgalı görünümün devam etmesi bekleniyor.