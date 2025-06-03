İYİ BİR EĞİTİM PLATFORMU KURUCUSU VE TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ (TÖDER) BAŞKAN YARDIMCISI ÜMİT KALKO, “EĞİTİMLE YATIYOR, EĞİTİMLE KALKIYORUZ. DAHA İYİ BİR EĞİTİM NASIL OLABİLİR DİYE SÜREKLİ ÇALIŞIYORUZ” DEDİ

İyi Bir Eğitim Platformu” tarafından hayata geçirilen “Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu”, bu yıl üçüncü kez eğitim dünyasını bir araya getirdi. “Eğitimde Dönüşüm; Geçmişin Mirası, Geleceğin İhtiyaçları” temasıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’nin yanı sıra 6 ülkeden ve 47 şehirden yaklaşık 3 bin eğitimci, akade misyen ve sektör temsilcisi bir araya geldi.

Sempozyum, sürdürülebilir eğitimi çok boyutlu bir perspektifle ele alarak güncel yaklaşımları masaya yatırdı. İstanbul’daki yoğun ilginin ardından, aynı vizyon Diyarbakır’a taşındı. 15 Tem muz Kongre Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda binlerce katılımcı eğitimde dönüşüm ve bölgesel kalkınma odağında buluştu. Etkinlik, sadece niceliksel değil niteliksel anlamda da güçlü bir etki yarattı. Her iki şehirde de alanında uzman isimlerin sunumlarıyla zenginleşen programlar,

Anadolu Ateşi’nin etkileyici dans gösterileriyle sanatla taçlandı. Eğitim ve sanatın bir araya geldiği bu özel buluş malar, “sürdürülebilir eğitim” adına atılan somut adımların toplum nezdinde nasıl karşılık bulduğunu bir kez daha ortaya koydu.

ÜLKELER VE ŞEHİRLER BİR ARAYA GELDİ

İyi Bir Eğitim Platformu’nun düzenlediği “Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu”nun üçüncüsü, “Eğitimde Dönüşüm; Geçmi şin Mirası, Geleceğin İhtiyaçları” tema sıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Türkiye’nin yanı sıra 6 farklı ülkeden, 47 şehirden yaklaşık 3 bin eğitimci, akademisyen, eğitim yöneticisi ve girişimciyi bir araya getiren etkinlik, eğitim alanında sürdürülebilirliği çok boyutlu ele alarak güncel gelişmeleri ve yenilikçi yaklaşımları masaya yatırdı.

TÖDER BAŞKAN YARDIMCISI ÜMİT KALKO, İSTANBUL’DA OLDUĞU GİBİ DİYARBAKIR’DA BENZER BİR SEMPOZYUM YAPILMASININ TÜRKİYE GENELİNDE EĞİTİMDE SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMA ÇABASININ BİR PARÇASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İyi Bir Eğitim Platformu Kurucusu ve Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖDER) Başkan Yar dımcısı Ümit Kalko, sürdürülebilir eğitimin önemini ve platformun hedeflerini ayrıntılı şekilde şöyle aktardı: “Eğitimle yatıyor, eğitimle kalkıyoruz. Daha iyi bir eğitim nasıl olabilir diye sürekli çalışıyoruz. Bu vizyonla kurduğumuz İyi Bir Eğitim Platformu, eğitimde sürdürü lebilirliği artırmayı amaçlıyor. Antalya’da gerçekleştirdiğimiz ilk sempozyumda 850, ikincisinde 1850 katılımcıyla buluştuk. Bugün ise 6 ülke ve 47 şehirden 2824 ka tılımcıyla İstanbul’da eğitimde dönüşümü tartışıyoruz. Eğitim, ülkemizi daha ileriye taşıyacak en önemli araçtır.” Kalko, ayrıca Diyarbakır’da da benzer bir sempozyum yapılmasının Türkiye genelinde eğitimde sürekliliği sağlama çabasının bir parçası olduğunu belirtti.

21. YÜZYIL BECERİLERİ VE EĞİTİMDE YENİ PARADİGMALAR

Sempozyumda özellikle 21. yüzyıl bece rilerinin eğitimde önemi ön plana çıktı. Ümit Kalko, “Yaratıcılık, eleştirel düşünce, iletişim ve takım çalışması gibi beceriler, yapay zekâ çağında insanı farklı kılan ve öne çıkaran temel yetkinliklerdir” diye konuştu. Ayrıca, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve felsefe gibi alanların eğitimde hak ettiği değeri görmesi gerek tiğinin altını çizdi.

TARİHÇİ PROF. DR. İLBER ORTAYLI’DAN ALTIN SÖZLER

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Tarih ten Günümüze Eğitim: Kadim Mirasın Geleceğe Etkisi” başlıklı konuşmasında eğitimin temel taşları olarak okuma, yazma ve müziği gösterdi. Prof. Dr. Ortaylı, “Öncelikle çocuklara okuma yazma öğretmeliyiz. Müzik zekâyı parlatır, matematik ise gelişim kabiliyetidir. Ancak kavramsal temeller anlaşılmadan sadece ezbere dayalı bir eğitim, kalıcı olmaz. Eğitimde derinlik şarttır” dedi. Ortaylı’nın etkileyici sunumu, katılımcılar arasında büyük beğeni topladı.

SEMPOZYUMDA ÜNLÜ İSİMLERDEN SUNUMLAR

Sempozyumda ayrıca; Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Dünya’ya Daha İyi Çocuklar Bırakmak”, Prof. Dr. Erhan Erkut, “Eğitim Evriliyor mu, Devriliyor mu?”, Sevinç Atabay, “Geleneksel Eğitim ile Yapay Zekâ Buluştu mu?” ve Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, “Sürdürülebilir İlişkiler Kurmak: Birlikteliğimizin Devamını Ne Sağlar?” başlıklı önemli sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

Günün sonunda Anadolu Ateşi’nin etkileyici dans gösterisi, hem katılımcıların hem de organizasyonun başarısına ayrı bir renk kattı. Dans gösterisi, eğitimde disiplinlerarası yaklaşımın ve sanatsal etkinliklerin önemini vurgulayan anlamlı bir kapanış oldu

DİYARBAKIR’DA YOĞUN KATILIM VE BÖLGESEL FARKINDALIK

Türkiye genelinde eğitim kalitesini çağın gereklilikleri doğrultusunda yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren İyi Bir Eğitim Platformu, Diyarbakır’da da ‘Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu’ düzenleyerek bölge deki eğitimciler, akademisyenler, öğretmen ler ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. 15 Temmuz Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte 1.350 kişi yer aldı. Dicle Üniversitesi’nde gerçekleşen etkinlikte, Sur Kaymakamı Asım Solak, psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner, eğitimci ve sosyolog Ali Koç gibi alanlarında saygın isimler de hazır bulundu. Bu isimler, eğitim de sürdürülebilirlik, pedagojik yaklaşımlar ve bölgesel eğitim politikaları üzerine önemli görüşler sundu.

SEMPOZYUM SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Ümit Kalko, eğitimde sürdürülebilirliğin bölgesel kalkınma için hayati önemde olduğunu belirterek, “Eğitim bir neslin, bir coğrafyanın kaderini belirler. Diyarba kır’da olmak, farklı şehirlerde sürdürüle bilir eğitim sempozyumları düzenlemek bizim için çok değerli. İyi eğitim arayan herkesi bir araya getirmek, ortak çözüm ler geliştirmek istiyoruz. Bu sempozyum, sesimizi daha güçlü duyurmak için önemli bir adım” dedi. Kalko, sözlerine “Bizim platformumuz herhangi bir marka veya kurumun değil, Türkiye’nin tüm eğitim paydaşlarının platfor mudur” diyerek, tüm paydaşların iş birliğinin önemini bir kez daha hatırlattı.

DİYARBAKIR SEMPOZYUMU SANATLA TAÇLANDI

Kalko, Diyarbakır’daki salonun 1.350 kişilik kapasitesinin tamamen dolduğunu belirte rek, eğitim sektöründe bu tür organizasyon ların katılımcı ilgisini artırmak için sanatsal unsurlarla desteklenmesinin faydasının altını çizerek, “Eğitim ve sanat bir araya geldiğinde, insanlar daha çok destek veriyor ve sahipleniyor” diye konuştu. Program, Anadolu Ateşi’nin coşkulu ve profesyonel dans gösterisiyle sona erdi. Katılımcılar, etkinlikten duydukları memnu niyeti dile getirirken, eğitimde sürdürülebi lirlik adına atılan bu önemli adımın devamını beklediklerini ifade ettiler