Çankırı'da bulunan Türkiye'nin en büyük lastik üretimi yapan firmaları arasında yer alan Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile Petrol-İş Sendikası arasında 5 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Sendikanın aldığı karar ile fabrikada çalışan binlerce işçi üretimi durdurarak greve başladı. Grevin 7'inci gününde işçiler ve sendika üyeleri fabrika kapısında gece gündüz bekleyerek haklarını almak için mücadele veriyor.



“İşveren bu fiyatları bizlere çok buluyor”

İşverenin durumu uzatmayacağını belirten Petrol-İş Sendikası Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu, “7 günlük grevde iki tarafta kendi görevlerini yapıyor. İşçi evinde, sendika yetkilileri fabrika kapısında. Biz onlardan çağrı bekliyoruz. Çağrı yaptıkları an masaya oturup uygun rakamda anlaştığımızda imzalamaktan çekinmeyeceğiz. Çalışanın pes edecek bir durumu yok. İşveren bu fabrikayı kurduysa bunu daha fazla uzatamayacak ve bizi masaya davet edecek. Şu an bize teklif edilen fiyatlar ortalama 26 bin civarı. Bizde fiyatın 30 bin üzerinde olması için uğraşıyoruz. Bu fiyatlar bize yetmiyor. İşveren bu fiyatları bizlere çok buluyor” dedi.