Almanya, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında çok sayıda isme ev sahipliği yaptı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Münih’te terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile Suriye'deki Kürtlerin durumu ele alındı. Neçirvan Barzani, Suriye'deki sorunların çözümü için diyaloğun sürmesi gerektiğini vurguladı. Barzani, Kürtlerin ve tüm toplulukların haklarının, birleşik bir Suriye çerçevesinde ve gelecekteki anayasa temelinde güvence altına alınmasının önemine değindi.

Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi ise IKBY Başkanlığına ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani’ye Suriye'de ateşkes sağlanmasında gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti. Görüşmede ayrıca terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma riski ve terör tehditleri de masaya yatırıldı.