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Katalan basını yazdı: Lionel Messi, Barcelona'yla anlaştı

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Diario Sport'ta yer alan habere göre; sözleşmesi sona eren Lionel Messi, Katalan ekibiyle yeniden anlaştı.

Spor 14.07.2021, 16:55
Katalan basını yazdı: Lionel Messi, Barcelona'yla anlaştı
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Barcelona'da sözleşmesi sona eren Lionel Messi düğümü çözülüyor.

5 YILLIK ANLAŞMA

Diario Sport'un özel haberine göre; Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi, 5 yıllık yeni kontrat için kulübüyle prensipte anlaştı.

Maaşında yüzde 50 indirime giden Messi için resmi açıklamanın kısa sürede gelmesi bekleniyor. Öte yandan Arjantinli futbolcunun serbest kalma bedelinin de 350 milyon euro olarak belirlendiği öğrenildi.

34 yaşındaki oyuncu, Barcelona'da 778 maça çıkarken ve 672 gol atıp 305 asist yaptı.

PSG VAZGEÇMİŞTİ

Önceki gün Paris Saint-Germain, Arjantinli yıldız Lionel Messi için yaptığı transfer girişiminde geri adım atmıştı.

Messi’yle iletişime geçen PSG, yıldız oyuncunun şartları karşısında masadan çekilme kararı almıştı.

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