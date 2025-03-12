Yargıtay tarafından onanan karar, sosyal medya kullanımına ilişkin önemli bir emsal teşkil etti.

Olay, bir kişinin, arkadaşıyla birlikte çekildiği fotoğrafı, arkadaşının izni olmadan paylaşarak, fotoğrafın üzerine küfürlü ifadeler eklemesiyle başladı. İlk derece mahkemesi, sanığın beraatına karar verirken, Bölge Adliye Mahkemesi, bu kararı bozarak, sanığı hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde yayılmasını ve ele geçirilmesini gerekçe gösterdi.

Sanık, fotoğrafın arkadaşıyla birlikte rızaya dayalı olarak çekildiğini öne sürerek temyiz başvurusunda bulundu. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz başvurusunu reddederek, Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği cezanın onanmasına karar verdi.

Bu karar, sosyal medya kullanıcılarının, paylaştıkları içeriklerin başkalarının kişisel haklarına zarar vermemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatırken, kişisel verilerin korunmasının ne denli önemli olduğunu gözler önüne serdi.