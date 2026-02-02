Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre Pezeşkiyan, ABD ile yürütülecek olası görüşmeler için gerekli hazırlıkların yapılmasını istedi. Kaynaklar, müzakere sürecinin koordinasyonu için ilgili birimlerin görevlendirildiğini ifade etti.

Görüşmeleri Arakçi ve Witkoff yürütecek

Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı ise müzakerelerin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında yürütülmesinin planlandığını yazdı.

Tasnim’e konuşan kaynaklar, görüşmelerin yer ve tarihinin henüz netleşmediğini belirtirken, müzakerelerin yalnızca nükleer dosya ile sınırlı olacağını kaydetti.