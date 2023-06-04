Yağışlara sevinen çiftçiler şükür kurbanı kesti

YAĞIŞLARA SEVİNEN ÇİFTÇİLER ŞÜKÜR KURBANI KESTİ

SİVAS 04.06.2023, 09:38
Yağışlara sevinen çiftçiler şükür kurbanı kesti

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde son yıllarda kuraklık yaşayan, bugünlerde ise etkisini artıran yağışlarla yüzleri gülen çiftçiler şükür kurbanı kesti.

Ahmet Ağa Meydanı’nda çiftçileri yalnız bırakmayan Altınyayla Kaymakam Enes Burak Koca; üreticilere bereketli sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli tarafından yapılan duanın ardından kurbanlar kesildi.

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