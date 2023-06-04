Yağışlara sevinen çiftçiler şükür kurbanı kesti
YAĞIŞLARA SEVİNEN ÇİFTÇİLER ŞÜKÜR KURBANI KESTİ
SİVAS 04.06.2023, 09:38
Sivas’ın Altınyayla ilçesinde son yıllarda kuraklık yaşayan, bugünlerde ise etkisini artıran yağışlarla yüzleri gülen çiftçiler şükür kurbanı kesti.
Ahmet Ağa Meydanı’nda çiftçileri yalnız bırakmayan Altınyayla Kaymakam Enes Burak Koca; üreticilere bereketli sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.
İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli tarafından yapılan duanın ardından kurbanlar kesildi.