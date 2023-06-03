Sivas’ta ihracat azaldı

Sivas’ta ihracat bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 939 bin dolar azalarak 37 milyon 566 bin dolara geriledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Mayıs ayına ilişkin ihracat verilerini paylaştı. TİM’den derlenen bilgilere göre Sivas’ta ihracat bu yılın Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. Sivas’ta 2022’nin ilk 5 ayında 39 milyon 505 bin dolar düzeyinde olan ihracat bu yılın aynı döneminde 1 milyon 939 bin dolar azalarak 37 milyon 566 bin dolara geriledi. Bu verilerle birlikte geçtiğimiz yılın Ocak-Mayıs döneminde ihracatta Türkiye’de 53. sırada yer alan Sivas bu yılın aynı döneminde 54. sıraya geriledi.

Bu yılın Ocak ayında 7 milyon 385 bin dolarlık ihracatın yapıldığı Sivas’ta Şubat’ta 7 milyon 89 bin dolar, Mart’ta 8 milyon 833 bin dolar, Nisan’da 6 milyon 588 bin dolar, Mayıs’ta ise 7 milyon 671 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.