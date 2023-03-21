Sivas’ta araç sayısı 177 bine yaklaştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.
TÜİK’ten derlenen bilgilere göre; Sivas’ta motorlu kara taşıtı sayısı Şubat ayında 176 bin 870’e ulaştı. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 92 bin 925’ini otomobil, 35 bin 102’sini traktör, 28 bin 285’ini kamyonet, 9 bin 303’ünü motosiklet, 6 bin 373’ünü kamyon, 3 bin 12’sini minibüs, bin 260’ını otobüs, 610’unu ise özel maksatlı araç oluşturdu.
4 bin 259 aracın devri yapıldı
TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Şubat ayında 4 bin 259 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 2 bin 958’ini otomobil, 688’ini kamyonet, 339’unu traktör, 66’sını motosiklet, 53’ünü minibüs, 122’sini kamyon, 27’sini otobüs, 6’sını da özel maksatlı araçlar oluşturdu.