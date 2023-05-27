Sivas’ın son 20 yılı yatırımları kitaplaştı

Sivas’ta son 20 yıl içerisinde inşa edilen kamu yatırımları bin 115 sayfadan oluşan 2 cilttik kitapta toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sunuş yazısının olduğu kitap Ahper Nuri Delican tarafından hazırlandı. Ocak ayında piyasaya sürülen kitapta 2002 ile 2022 yılları arasında Sivas’ın eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık, ulaşım, çevre ve şehircilik, gençlik-spor, kültür-turizm ve vakıf eserleri, sanayi ve enerji, ağaçlandırma ve orman ile kırsal-KÖY-DES yatırımları ele alındı.

Son 20 yılın istatistiki verilerine ve sektörlerle ilgili kısa bilgilere de yer verilen kitapta yatırımların yapım tarihleri, özellikleri ve fotoğrafları işlendi. Yatırımların açılış görsellerine de yer verilen eserde yapımı devam eden çalışmaların ve birçok diğer yatırımın ise listesine yer verildi. Önemli bir arşiv niteliği taşıyan ve 2 ciltten oluşan kitap 1155 sayfadan oluştu.

Kitaba ilgi yoğun olurken, tüm kurumların da yaptığı çalışmaların anlatıldığı bir çalışma hayata geçmiş oldu.