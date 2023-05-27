Şimşek çikolata üreten öğrencileri tebrik etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ile birlikte, Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve okul bünyesinde faaliyet gösteren Uygulama Otelini ziyaret etti.

Okul Müdürü Salih Delice ve okul idarecileri ile bir araya gelerek bir süre sohbet eden Şimşek, okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şimşek, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında okul bünyesinde kurulan atölyede "Çikolis" markası ile öğretmen ve öğrenciler tarafından üretimi yapılan ve kısa sürede Türkiye’nin tanınan ve sevilen tatları arasında yerini almayı başaran çikolataların satış standını ziyaret etti.

Doğal malzemelerle üretimi yapılan ve katkı maddesi bulunmayan çikolataların üretim aşaması hakkında bilgi alan Şimşek, öğrenci ve öğretmenleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Vali Şimşek daha sonra okul binasında incelemelerde bulundu. Yiyecek İçecek Hizmetleri ile Konaklama ve Seyahat Hizmetleri atölye ve uygulama alanlarını ziyaret eden Şimşek, alan şeflerinden bilgi aldı. Daha sonra sınıf ziyaretinde bulunan Şimşek, bir süre öğrencilerle sohbet ederek başarı dileklerini iletti.

Şimşek, Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara da değindi.