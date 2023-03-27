Sazan ve yayın avına yasak geldi

Sivas’ta üreme dönemine girdikleri için 1 Nisan ile 1 Temmuz tarihleri arasında sazan türleri ve yayın balığının avlanması yasaklandı.

Konuyla ilgili Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sivas’ta göl, gölet, baraj ve akarsularda sazan ve yayın balığı avının 1 Nisan ile 1 Temmuz tarihler arasında yasaklandığı belirtilerek, “Sazangiller ve yayın balığının üreme mevsimi olması nedeniyle belirlenen süreler içerisinde avlanma yasağı uygulanacak ve 1 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecektir. Tebliğlere göre; iç sularımızda 1 Nisan - 1 Temmuz tarihleri arasında Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasaktır. Akarsularımızda olta ile Tatlısu Kefali ve Gümüş Balığı avı serbesttir” denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca yasak öncesi avlanan balıklarla ilgili şu önemli bilgiye yer verildi. “Av yasağının başlaması ile birlikte yasaktan önce avlanılan balıkların en geç üç gün içerisinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışı yapılabilecektir. Tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Stok tespiti yaptırılan balıkların satışında ’stok tespit belgesi’ bulundurulmalı ve bu balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir.”

Yasağa uymayanlar cezalandırılacak

Yapılan açıklamada yasağa uymayanların 1380 sayılı kanuna muhalefet suçlamasıyla cezalandırılacakları ifade edilip, “Avlanmanın yasak olduğu tarihler arasında avlanan ve su ürünlerini satan kişi/kişiler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Tüm balıkçılarımızın av yasaklarına uymaları gerekmekte olup, su ürünleri avcılığı konusunda bilinçli ve duyarlı vatandaşlarımızın, gördükleri yasak avcılık faaliyetlerini İl/İlçe Müdürlüklerimize, Jandarmaya, Emniyet ve ya Zabıta ekiplerine bildirmeleri su ürünlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir.” Dendi.