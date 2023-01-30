Matematik eğitimi sanata dönüştürüldü

Sivas’ta Tarihi Şükriye Özçalı Konağı Matematik ve Sanat Evi’nde geliştirilen materyaller ve eğitim metotları ile matematik ve sanat, ilmek ilmek öğrencilerin zihnine nakşediliyor.

Sivas’ta, “Matematik Seferberliği” çerçevesinde örnek bir çalışma başlatıldı. Kültürel ve sanatsal alanlarda yürüttüğü çalışmalarla geçmişle gelecek arasında köprü kuran Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, Millî Eğitim Bakanlığınca başlatılan “Matematik Seferberliği” ve Sivas Valiliği himayesinde yürütülen HEDEF Projesi çerçevesinde önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kentte, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde eğitimin her alanında önemli çalışmalar yürütülürken, matematik eğitimi için de ayrı bir vizyon oluşturuldu. Bu doğrultuda hayata geçirilen; “Sanatla Uygulamalı Matematik Eğitimi” projesi ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sanatsal eğitimler verilirken, öğretmen ve usta öğreticiler, sanatın her aşamasında olan matematiği de eğlenceli bir formatla öğrencilerin zihnine nakşediyor.

Tarihi konak matematik ve sanat evine dönüştürüldü

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in talimatıyla Olgunlaşma Enstitüsüne tahsis edilen Akdeğirmen Mahallesinde bulunan Tarihi Şükriye Özçalı Konağı da “Matematik ve Sanat Evi”ne dönüştürüldü. Kısa süre önce öğrencilerin hizmetine açılan konakta, Sivas Olgunlaşma Enstitüsünce çalışma yürütülen sanatsal alanlarla bütünleşen, sanatın içerisindeki matematiğin keşfedildiği eğitim materyalleri geliştirildi. Bu çalışmalarla birlikte öğrencilere hem sanat hem de matematik eğitimin verildiği bir format oluşturulurken tarih, sanat ve matematik kodlarının zihinlere nakşedildiği bir konseptle eğitimlere başlandı. Yaklaşık 2 aylık sürede 300’ün üzerinde öğrencinin katıldığı eğitimler, yarıyıl tatili süresince de devam edecek.

"Matematiği sevdirmeyi hedefliyoruz"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bu projeyle öğrencilere matematiği sevdirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bu seferberlik çerçevesinde öğrencilere küçük yaştan itibaren matematik dersini sevdirip hayatlarının her alanında kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Matematiğin sanatla buluştuğu bu tarihi konakta, İlk, ortaokul ve lise öğrencilerimizin hem başarılarının yükseltmek hem de matematiği sevdirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Öte yandan, İl Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da “Sanatla Uygulamalı Matematik Eğitimi” programına katılan öğrencileri ziyaret ederek Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen ve projeyi yürüten eğitimci kadrosundan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.