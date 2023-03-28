Kansere bile çare, fiyatı altınla yarışıyor
SİVAS'TA FİYATI ADETA ALTINLA YARIŞAN KURU BAMYA KANSER BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK HASTALIĞA DA İYİ GELİYOR.
Sivas’ta fiyatı adeta altınla yarışan kuru bamya kanser başta olmak üzere birçok hastalığa da iyi geliyor.
Türkiye’de en fazla Orta Karadeniz bölgesinde su verilmeden yetiştirilen bamyalar tek tek özenle toplanıyor. Toplanan bamyalar kurutulduktan sonra iplere dizilerek tezgahtaki yerini alıyor. Kurutulması ve ince işçiliği sebebiyle bin liradan satışa sunulan kuru bamyanın fiyatı adeta gram altınla yarışıyor. Faydaları saymakla bitmeyen kuru bamya başta kanser olmak üzere, diyabet, tansiyon, kabızlık gibi birçok hastalığa şifa oluyor.
“Gram altınla neredeyse aynı fiyat”
Hal esnaflarından Ethem Yıldız, kuru bayanın gram altınla nerdeyse aynı fiyatta olduğun belirterek, “Sivas’ta çok yenilen bir türdür. Demir eksikliğine, diz kapaklarındaki ağrıya bire bir. Kanser hastalarının bit numaralı ilacıdır. Bamya kış aylarında çıkar. Bamya kurusunun işçiliğinden dolayı bin liradır. Yaş bamya sulu satıldığı için, bu ise kurutup satıldığı için pahalıdır. Kuru bamyaya şehir dışından daha çok talep var. Gram altınla neredeyse aynı fiyat ama altını yiyemezken bamyayı yiyorsun. Bunun faydaları ve özellikleri olduğu için altından daha kıymetli” dedi.