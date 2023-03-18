Çanakkale şehitleri Sivas’ta anıldı

Sivas’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören ve anma programı düzenlendi.

Yukarı Teke Mezarlığı Garnizon şehitliğinde düzenlenen programda, Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci ve Sivas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, tarafından anıta çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından saygı atışı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Daha sonra Vali Vekili Öztürk şeref defterini imzaladı.

Ardından Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, bir konuşma yaptı. Öztürk, Çanakkale Zaferi’nin insanlık tarihinin en ihtişamlı kahramanlık destanı olduğunu ifade ederek, “Türk tarihine altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 108. Yıl dönümünü kutlamanın büyük sevincini ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin onur ve gururunu yaşamaktayız. Son zamanlarda yaşadığımız afetlerin derin üzüntüsünü milletçe içimizde hissetmekteyiz. Asrın felaketi olarak nitelendirilen afette kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Çanakkale Zaferi sadece milli tarihimizin değil insanlık tarihinin en ihtişamlı kahramanlık destanıdır. Çanakkale yurdun dört bir yanından gelen yüzbinlerce vatan evladının istiklal ve istikbal uğruna dünyaya meydan okuduğu yerdir” dedi.

Konuşmanın ardından dualar edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Program Şehitler Müzesinin ziyaret edilmesiyle son buldu.