Bozyiğit: “Azim ve kararlılıkla hedefe doğru yürüdüğünüzde hiçbir emek boşa çıkmaz”

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucusu Onur Feridun Bozyiğit, azim ve kararlılıkla hedefe doğru yüründüğünde hiçbir emeğin boşa çıkmayacağını söyledi.

Pazar günü yapılacak olan LGS sınavıyla ilgili konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucusu ve Eğitim Uzmanı Onur Feridun Bozyiğit, sınava katılacak olan öğrencilere başarı dileklerini ileterek, “Sevgili öğrenciler, hayatımızın her alanında hedeflerimize, hayallerimize ulaşmak için sınavlar vardır. Bu sınavlardan sadece bir tanesi olan Liselere Geçiş Sınavına bu hafta sonu gireceksiniz. Unutmayalım ki; hayatımız boyunca elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızda, azim ve kararlılıkla hedefe doğru yürüdüğümüzde hiçbir emek boşa çıkmaz. Sevgili öğrenciler, uzun zamandır çalıştığınız ve emek verdiğiniz bu sınavda elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inancım tam" dedi.

"Bu sınavdan hedeflerinize ulaşmış olarak çıkacağınızdan eminim"

Bozyiğit, öğrencilerin bu sınavdan hedeflerine ulaşmış olarak çıkacağından emin olduğunu söyleyerek, " Sizleri hayatın yeni bir safhasına taşıyacak olan bu sınav elbette önemli. Aldığınız sonuç ne olursa olsun, önünüzde uzun bir yol var. Bu yolculukta sınava girerken stres yapmamanızı ve öğretmenlerimizin öğrettiği bilgi ve taktikleri dikkate almanızı öneriyorum. Bu sınavdan hedeflerinize ulaşmış olarak çıkacağınızdan eminim. Öğrencilerimizin sınava en iyi şekilde hazırlanmaları için büyük emek harcayan velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sınava girecek tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum” diye konuştu.