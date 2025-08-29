Türkiye’nin köklü ve güçlü gayrimenkul şirketlerinden Sinpaş GYO, Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı’nın faizsiz, bankasız ve kredisiz finansman modeliyle güçlerini birleştirdi. Konut ve finansman sektörlerinde bir ilk olan bu iş birliği, Ankara Çankaya’daki prestijli Ege Vadisi projesiyle hayata geçti. Ankara’nın en seçkin yaşam merkezlerinden biri olarak öne çıkan Ege Vadisi, bu yeni model sayesinde faizsiz ve bankasız finansmanla ev sahibi olmak isteyenlere benzersiz bir fırsat sunuyor.

Hemen teslim, hemen taşınma fırsatı

Sinpaş güvencesiyle hayata geçirilen bu özel modelde, sadece %10 peşinatla başlayarak kişinin ödeme imkanlarına bağlı olarak geliştirilen uzun vadeli ödeme kolaylıklarından yararlanmak mümkün. Üstelik kredisiz ve bankasız finansman alternatifi yanında Sinpaş GYO bu iş birliği kapsamında sadece %10 peşinat ile hemen teslim ve hemen taşınma ayrıcalığı sunuyor.

Bankasız, kredisiz, faizsiz konut finansmanı

Ekonomik dalgalanmaların, özellikle de krediye erişimin zorlaştığı dönemlerde dahi ev sahibi olmayı mümkün kılan bu yeni model, markalı konut sektöründe bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Sinpaş YTS’nin tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemiyle, bugüne kadar markalı konutta sunulmamış bir seçenek devreye alınıyor.

Türkiye’nin en güvenilir konut markalarından Sinpaş, bu iş birliğiyle hem konut sektöründe hem de faizsiz finansman alanında yeni bir dönem başlatıyor. Sinpaş Ege Vadisi ile başlayan bu yolculuk, gelecekte diğer prestijli projelerle de devam edecek.