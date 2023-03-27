Yangına müdahale eden itfaiyenin merdiveni düştü

Sinop’un Boyabat ilçesinde iftar saatinde bir evin mutfağında çıkan yangına müdahale eden itfaiye aracının uzattığı merdiven düşerek, mahalledeki elektrik tellerini kopardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Boyabat’a bağlı Zincirlikuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 5. katındaki bir evde iftar saatinde yemek hazırlandığı sırada mutfak tüpünün alev alması sonucu yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir itfaiye eri, merdivenle dairenin balkonuna çıkarak yanan tüpü balkona alıp söndürmeye çalıştı.

İtfaiye merdiveni düştü

İtfaiye eri alev alan tüpe müdahale ettiği sırada havada asılı duran itfaiye merdiveni düştü. Facianın eşiğinden dönülen olayda kimse yara almazken, düşen merdivenin elektrik tellerini koparması nedeniyle mahallenin elektriği kesildi. Evde çıkan yangın söndürülürken, kopan tellere müdahale etmek için bölgeye YEDAŞ ekipleri sevk edildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.