Sokak canlılarının bakımı ’Scak Yuvam’da karşılanacak

Sinop’ta hayvanseverler tarafından kurulan "Scak Yuvam" adlı hayvan barınağında, sahipsiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları karşılanacak.

Sinop Sokak Canlılarını Koruma Derneği tarafından gönüllü olarak Lala köyünde kurulan "Scak Yuvam" isimli tesiste; sahipsiz, hasta ve bakıma muhtaç olan sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri yapılacak. Ayrıca, kurulan mama üretim tesisiyle de barınaktaki hayvanların yiyecekleri üretilecek.

Vatandaşların sokaklarda bulduğu yaralı veya bakıma muhtaç hayvanları getirdiklerini kaydeden Sinop Sokak Canlılarını Koruma Derneği Başkanı Taner Dinçkurt, tesiste küçük çaplı kırık onarımı, pansuman gibi işlemlerin derneğe üye veteriner tarafından yapıldığını belirtti.

Oluşturdukları internet sitesi üzerinden bakımları tamamlanan hayvanları sahiplenmek isteyenlerle iletişim kurduklarını belirten Dinçkurt, "Sitemizde buraya gelen, hasta olan, iyileşen, doğan bütün kedi ve köpeklerimizin fotoğrafları olacak. Türkiye çapında sahiplenmek isteyenlere burada yardımcı olacağız, onlarla oturup konuşacağız güvenmemiz lazım" diye konuştu.

İldeki tesislerden çıkan yemek atıklarına talip olduklarını söyleyen Dinçkurt, "Biz burada fabrikalardan, Kredi ve Yurtlar Kurumu yemekhanesi, İl Emniyet Müdürlüğünün, İl Jandarma Komutanlığının, İl Özel İdaresinin, üniversitenin yemekhanelerinden çıkan bütün atıklara talip olacağız. Bizim düşüncemiz, bir protokol anlaşması imzalamak. Hem yemek atıklarını buraya getirip kuru mamaya çevirelim, daha sonra biz de onlara kuru mama verelim. Çünkü her kurumun önünde mutlaka birkaç tane hayvan oluyor, bizim de bunları bir şekilde beslememiz lazım" şeklinde konuştu.

Tesiste görevli Mustafa Çeliker, her gün sabah saatlerinden başlayarak hayvanların mama ve suyunu verdiğini, günlük tedavi ve bakımlarını yaptığını ifade etti. İlaç kullanan hayvanların takibini de yaptığını belirten Çeliker, hayvanların tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığını belirtti.