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Sinop’ta torbacıya baskın: 1017 sentetik hap ele geçirildi
SİNOP’TA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, BİR ŞÜPHELİ ŞAHSIN ARACINDA VE EVİNDE YAPILAN İNCELEMELERDE BİN 17 SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ
SİNOP 25.03.2023, 13:13
Sinop’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir şüpheli şahsın aracında ve evinde yapılan incelemelerde 1017 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli şahsa yönelik Ordu Mahallesi’nde bulunan ikametine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği yardımıyla şahsın evinde ve aracında gerçekleştirilen aramalarda, 1017 sentetik ecza hap ile bıçak, muşta, suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.