Sinop’ta kapanan köy yollarında karla mücadele

Sinop’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. 8 ilçede kapanan 140 köy yolunu açmak için İl Özel İdaresi, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop ve ilçelerine bağlı yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Ekipler gece boyunca kar etkili olan ana yolları tuzlama ve temizleme çalışmaları sürdürürken, kar yağışı 8 ilçede toplam 140 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, kış lastiğiyle birlikte zincir takarak ilerliyor. Karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yolların karla kapalı olduğunu söyleyen Kadir Kara, “Yollar kapalı, çok kar var. Gitmekte zorluk çekiyoruz” dedi.

Karlı bölgelere lastik zinciri takarak gittiğini söyleyen Yılmaz Gündoğdu, “Yollar şu anda biraz iyi, gidebildiğimiz yere kadar gittik. Çok içler acısı bir durum yok. Zincir taktık, zincirsiz gidemiyoruz” diye konuştu.

İl Özel İdaresi çalışanı Salih Keskin, çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirterek, “Yollarda şu an 60 santimetrenin üzerinde kar var. Gerekli çalışmaları yapıyoruz, yolları açıyoruz” ifadelerini kullandı.