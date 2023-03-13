Sinop’ta fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Sinop’ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kent merkezi ve Gerze ilçesinde fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin eden, bu yolla haksız kazanç elde eden suç organizasyonuna yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 31 bin 150 lira, bir bilgisayar ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Amaç dışı faaliyet gösteren iki iş yerine ve fuhşa iştirak eden şahıslara 81 bin 384 lira idari para cezası uygulanırken, 2 kadın sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.