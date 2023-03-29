Sinop’ta fırtına ağaç yıktı

Sinop’ta öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola yıkıldı.

Sinop’ta öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan ve zaman zaman hızı yaklaşık 35 kilometreye kadar çıkan rüzgar sebebiyle Nokta mevkisinde bir ağaç yola yıkıldı. Yol bir süre trafiğe kapalı kalırken yıkılan ağaç, Sinop Belediyesi ekipleri tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.