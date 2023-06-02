Sinop’ta depremzede çocuklar yararına hayır etkinliği
KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 6 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLERDEN ETKİLENEN ÇOCUKLAR İÇİN SİNOP’UN DİKMEN İLÇESİNDE HAYIR ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.
SİNOP 02.06.2023, 13:45
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar için Sinop’un Dikmen ilçesinde hayır etkinliği düzenlendi.
Dikmen Belediyesi ve Dikmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dikmen Kaymakamlığı katkılarıyla Dikmen, Cuma Pazarı’nda gönüllü ev kadınları tarafından evlerde hazırlanan yiyecekler ve el yapımı oyuncaklar depremzede çocukların yararına satışa sunuldu.
Hayır etkinliği; Dikmen Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, Dikmen İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Yılmaz ve vatandaşların katılımıyla açıldı.