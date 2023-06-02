Sinop’ta depremzede çocuklar yararına hayır etkinliği

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar için Sinop’un Dikmen ilçesinde hayır etkinliği düzenlendi.

Dikmen Belediyesi ve Dikmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dikmen Kaymakamlığı katkılarıyla Dikmen, Cuma Pazarı’nda gönüllü ev kadınları tarafından evlerde hazırlanan yiyecekler ve el yapımı oyuncaklar depremzede çocukların yararına satışa sunuldu.

Hayır etkinliği; Dikmen Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, Dikmen İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Yılmaz ve vatandaşların katılımıyla açıldı.